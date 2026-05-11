Influyente ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra sale de prisión

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El ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra, condenado por corrupción, fue liberado de una cárcel de Bangkok de forma anticipada el lunes, en medio de la expectativa por su eventual regreso como figura clave de la política del país.

El magnate de las telecomunicaciones, de 76 años, cumplía desde septiembre una condena de un año por corrupción y deberá llevar un dispositivo de monitoreo electrónico durante su período de libertad condicional de cuatro meses.

Thaksin abrazó a familiares frente a la cárcel de Bangkok, donde lo esperaban también cientos de seguidores vestidos con sus características camisas rojas, algunos de ellos gritaron «te queremos, Thaksin», constató un periodista de la AFP en el lugar.

«No creo que él vaya a dejar la política», dijo Janthana Chaidej, de 70 años, cocinera en un restaurante que tomó el día libre para mostrar su apoyo. Thaksin «puede alejarse un par de meses, pero no va a dejar la política», agregó.

«Entré en hibernación durante ocho meses», dijo el ex primer ministro a periodistas desde la ventanilla de su automóvil frente a su casa en la capital, y añadió que sentía «alivio» tras su liberación.

El simpatizante Pao Nakao dijo a la AFP que estaba feliz de ver a Thaksin libre. «Sé que no nos dejará», agregó este agricultor de 76 años.

– Futuro incierto –

En libertad condicional hasta septiembre, Thaksin tiene otros casos pendientes en su contra, lo que podría disuadirlo de pronunciar discursos y arriesgarse a nuevos procesos, según analistas.

La familia de Shinawatra junto con su maquinaria política ha sido rival clave de la élite promilitar y monárquica de Tailandia, que ve su estilo populista como una amenaza para el orden social tradicional.

En las últimas dos décadas, su partido Pheu Thai, impulsó a cuatro primeros ministros y cuenta con un amplio apoyo de la población rural.

Sin embargo, el Pheu Thai tuvo su peor resultado histórico en las elecciones legislativas de febrero, lo que abre interrogantes sobre el futuro de la dinastía de Thaksin.

El Pheu Thai se incorporó a la coalición gobernante del primer ministro conservador Anutin Charnvirakul, lo que deja abierta la posibilidad de un regreso político.

Pero los «viejos enemigos de Thaksin, los conservadores» se reagruparán en torno a Anutin, quien «tiene lo que Thaksin no tiene: la confianza de las élites», señaló el profesor de ciencias políticas Wanwichit Boonprong.

– Derrocado –

Shinawatra ejerció como primer ministro entre 2001 y 2006, antes de exiliarse por unos 15 años tras un golpe militar que interrumpió su segundo mandato.

No volvió hasta 2023 a su país, donde fue condenado a ocho años de cárcel por corrupción y abuso de poder.

Su hermana menor, Yingluck, fue primera ministra de 2011 a 2014 antes de ser también derrocada por el ejército, y su hija, Paetongtarn, fue destituida en agosto de 2025 tras solo un año en el cargo.

La administración penitenciaria había anunciado a fines de abril la libertad condicional del ex primer ministro justificando esta medida por su avanzada edad y por el hecho de que le quedaba menos de un año en prisión.

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