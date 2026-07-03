Inglaterra comienza el desafío de enfrentar a México

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Kansas City (Estados Unidos), 2 jul (EFE).- La selección de Inglaterra se entrenó este jueves en Kansas City, donde los titulares hicieron un trabajo regenerativo y quienes no sumaron minutos se ejercitaron en el campo de juego.

Los dirigidos por Thomas Tuchel trabajaron en el Swope Soccer Village, su habitual sitio de entrenamiento en la presente Copa del Mundo.

Allí, un grupo salió al campo de juego para trotar y luego ejercitarse con el balón. Algunos de los jugadores que se ejercitaron fueron Jordan Henderson, Kevin Mainoo, Trevoh Chalobah y Ollie Waltkins.

Mientras tanto, los titulares, encabezados por Harry Kane y Jude Bellingham, hicieron un trabajo regenerativo en otro lugar del complejo deportivo.

El miércoles, la selección de los tres leones venció por 2-1 a República Democrática del Congo con una actuación espectacular de Kane y de esa forma se aseguró en los octavos de final.

Tras comenzar perdiendo por el tanto de Brian Cipenga a los siete minutos de la primera parte, Inglaterra ganó con dos anotaciones de Kane, una a los 75 minutos y otra a los 86.

Con este resultado avanzó a la próxima ronda, en la que se medirá con México en el estadio Azteca de la capital de ese país, a donde viajará este viernes.

Inglaterra afrontará dicho juego tras sumar tres victorias y un empate, mientas que los mexicanos lo harán con cuatro triunfos en cuatro presentaciones.

Con cinco goles marcados, Kane es la gran figura de un equipo del que se convirtió en máximo anotador en la historia de los Mundiales, superando a Gary Lineker. EFE

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