Intensas lluvias dejan más de 900 desplazados y 190 casas con daños en el centro de Cuba

2 minutos

La Habana, 14 dic (EFE).- Un temporal de lluvias que azotó a dos municipios de la provincia Villa Clara (centro de Cuba) provocó inundaciones que dejaron más de 900 personas desplazadas, 190 viviendas afectadas y comunidades incomunicadas, informaron este domingo medios estatales.

El Consejo de Defensa de la provincia informó de que se han reportado afectaciones en 190 viviendas en los municipios de Sagua la Grande y Cifuentes.

Dos de sus localidades -Larrondo y Mariana Grajales- esta última con cerca de 2.000 habitantes, quedaron aisladas debido a la rotura de varios puentes, tras las intensas lluvias registradas este sábado que acumularon más de 200 milímetros (o litros por metro cuadrado) en pocas horas y provocaron severas inundaciones, precisó el periódico local Venceremos.

El temporal de lluvias dejó saturados los suelos y provocó el desbordamiento de ríos, pero los embalses de la zona no representan peligro alguno, añadió el especialista.

Este evento meteorológico ha ocurrido mes y medio después de que el poderoso huracán Melissa -un categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson impactó a cinco provincias del este del país con vientos de 200 kilómetros por hora y precipitaciones de hasta 400 milímetros en algunos puntos.

El más reciente informe del gobierno cubano indicó que entre los cuantiosos daños ocasionados figuran 116.100 viviendas afectadas, así como 600 infraestructuras médicas, más de 2.000 centros educativos, unas 100.000 hectáreas de cultivos e infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua, pero no ocasionó víctimas mortales. EFE

