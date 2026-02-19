Inversionistas europeos buscan en México la puerta al mercado norteamericano vía T-MEC

Ciudad de México, 18 feb (EFE).- El embajador de Países Bajos en México, André Driessen, afirmó este miércoles que los inversionistas europeos buscan beneficiarse del Tratado que tiene el país con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para entrar al mercado norteamericano, por lo que esperó que la revisión avance sin problemas.

El diplomático señaló a EFE que, por la cercanía, la relación bilateral de México con Estados Unidos “es lo más importante”, pero mencionó que “concluir acuerdos con otros bloques del mundo también muestra que hay otras opciones, otros caminos”.

En ese sentido, explicó que el acuerdo modernizado entre México y la UE también puede ayudar a Europa a “aprovechar los beneficios” del T-MEC, al abrir “el mercado norteamericano”, debido a que muchos inversionistas europeos presentes en México no están “solamente para México”, sino “para el mercado norteamericano entero”.

“El T-MEC actualizado abre para nosotros también el mercado norteamericano. Muchos de nuestros inversionistas aquí en México están aquí, no solamente para México, que es un gran mercado, pero para el mercado norteamericano entero”, explicó.

Es por esta razón que el diplomático expresó su esperanza de que el T-MEC continúe vigente, pese a las tensiones comerciales entre los tres países y a las amenazas de impulsar acuerdos bilaterales entre las economías de Norteamérica.

Driessen consideró que los tres países han aprovechado “muchísimo” el mercado unificado que crearon, por lo que deshacerlo tendría un costo elevado.

El embajador añadió que romper las cadenas de valor construidas en Norteamérica sería especialmente complejo y, como referencia europea, citó el Brexit, del que dijo que ha supuesto un deterioro económico para el Reino Unido.

Inseguridad y violencia en regiones de México

No obstante, advirtió que la inseguridad y la violencia en ciertas regiones de México son un factor que preocupa a empresas europeas, ante la existencia de zonas “no tan adecuadas” para operar e invertir, frente a otras con mejores condiciones, como el central estado de Querétaro, al que describió como “muy seguro”.

En contraste, expuso que Países Bajos suele presentarse como “entrada” al mercado europeo por su infraestructura logística, y señaló áreas de cooperación e inversión como agricultura y horticultura, tecnologías de sostenibilidad, uso y control del agua, eficiencia energética e integración industrial en cadenas de suministro, incluida la automotriz. EFE

