Investigadores creen que el asesino de Charlie Kirk tiene «edad universitaria»

1 minuto

Washington, 11 sep (EFE).- Las autoridades que investigan el asesinato del activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, que falleció el miércoles de un disparo en el cuello, informaron este jueves que creen que el autor tiene «edad universitaria».

«Todo lo que sé sobre el sospechoso es que se integraba bien en una institución universitaria. No estamos revelando muchos detalles por ahora, pero pronto lo haremos. Por el momento, no podemos decir nada, pero esa persona parece tener edad universitaria», explicó hoy en rueda de prensa Robert Bowles, agente especial del FBI a cargo de la oficina de Salt Lake, en el estado de Utah. EFE

