Investigan a influenciadores brasileños por una supuesta red ilegal de apuestas online

São Paulo, 7 ago (EFE).- Quince influenciadores digitales brasileños son objeto de una investigación de la Policía Civil de Río de Janeiro por integrar una supuesta red de promoción ilegal de apuestas en línea, con «evidencia de lavado de dinero y organización criminal», informó este jueves la fuerza de seguridad.

Los ‘influencers’ son sospechosos de promocionar juegos de casino en red, como el «Jogo do Tigrinho», también conocido como «Fortune Tiger», bajo «promesas engañosas de ganancias fáciles», con el fin de «atraer a sus seguidores a estas plataformas de apuestas, que están prohibidas en el país», según la fuente.

Durante la investigación, la Policía de la delegación de Combate al Crimen Organizado y al Lavado de Dinero identificó «claros indicios de enriquecimiento que no concordaban con los ingresos declarados» por estas personalidades, que «ostentaban un lujoso estilo de vida en redes sociales».

Informes de inteligencia financiera revelaron transacciones bancarias sospechosas que, en conjunto, superaron los 4.000 millones de reales (unos 733 millones de dólares o 630 millones de euros).

Además de promover el juego ilegal, se cree que los investigados integran una organización criminal estructurada, cuyas funciones se reparten entre «promotores, operadores financieros y empresas fantasma», con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos.

Varios de los involucrados además tienen «conexión» con individuos con antecedentes vinculados al crimen organizado, lo que, según el comunicado, «elevó el grado de complejidad de la investigación».

Según medios brasileños, uno de los quince investigados, Mauricio Martins Junior, conocido en redes sociales como ‘Mau Mau ZK’, quedó detenido en los operativos llevados a cabo este jueves por portación de arma considerada «de uso restringido» con el número de serie raspado. EFE

