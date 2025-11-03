Investigan en Italia el secuestro y tortura a menor discapacitado en la noche de Halloween

Roma, 3 nov (EFE).- La Fiscalía de Menores de la ciudad italiana de Turín (norte) ha abierto este lunes una investigación contra dos chicos y una chica por el presunto secuestro y tortura de un menor de 15 años con discapacidad intelectual durante la noche de Halloween, el pasado 31 de octubre.

Los hechos ocurrieron en Moncalieri, en la provincia de Turín, y los investigados son dos chicos y una chica de 14, 15 y 16 años, según informaron este lunes los medios locales.

La madre de la víctima denunció ante la policía que los tres adolescentes habían encerrado a su hijo, que tiene una discapacidad cognitiva, en una habitación, donde lo habrían maltratado y obligado a sumergirse en un río.

La denuncia que la mujer interpuso ante los carabineros (policía militarizada italiana) también señala que los agresores le habrían afeitado las cejas y algunos mechones de cabello, además de apagarle un cigarrillo en un tobillo.

En las últimas horas, los investigadores han identificado a los jóvenes acusados de la agresión y les han confiscado los teléfonos móviles. EFE

