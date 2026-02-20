Investigan posible negligencia en muerte de al menos 8 esquiadores por avalancha en EE.UU.

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 20 feb (EFE).- Las autoridades de California (EE.UU.) investigan si hubo negligencia criminal por parte de la empresa que organizó la expedición en la que murieron al menos ocho esquiadores el martes pasado, cuando había pronósticos de mal tiempo y alertas de avalancha.

Los esquiadores pertenecían a un grupo de 15 personas, incluidos cuatro guías, que quedaron atrapadas por un bloque de nieve del tamaño de un campo de fútbol que se deslizó de una montaña, causando la muerte de ocho de ellas, mientras otra se encuentra desaparecida y se presume fallecida.

Dos de los seis supervivientes del que es considerado por las autoridades uno de los incidentes más mortíferos de ese tipo en Estados Unidos en las últimas décadas fueron llevados al hospital.

La División de Seguridad y Salud Ocupacional de California confirmó este viernes al canal CBS que está investigando si Blackbird Mountain Guides incumplió las normas al dirigir la excursión de esquí.

El Departamento del Alguacil del condado de Nevada también investiga por qué los esquiadores continuaron con la travesía que los llevaba de regreso si había un aviso de tormenta invernal que dejó hasta 2 metros de nieve y azotó las montañas con vientos de 96 kilómetros por hora.

El domingo, el Centro de Avalanchas de Sierra emitió una alerta indicando que «podrían presentarse condiciones de avalancha muy peligrosas en la zona rural» en una región que incluye el área metropolitana del lago Tahoe.

Las condiciones climáticas habían impedido hasta este jueves que se rescataran los cuerpos de los fallecidos y continuar con la búsqueda del desaparecido.

Por su parte, el Bosque Nacional Tahoe ha ordenado el cierre de todos sus terrenos y senderos en la zona de Castle Peak, donde ocurrió la avalancha, para facilitar la recuperación de las víctimas y la seguridad de los visitantes y los equipos de emergencia.

En un comunicado, el parque federal indicó que la capa de nieve es inestable. EFE

