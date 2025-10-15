Irán afirma que su salida del Tratado de No Proliferación Nuclear “no está en la agenda”

2 minutos

Teherán, 15 oct (EFE).- El jefe de la Agencia de la Energía Atómica de Irán (AEAI), Mohamed Eslami, afirmó este martes que la salida de su país del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) “no está en la agenda” tras la reimposición de las sanciones de Naciones Unidas.

“La salida del TNP no está en la agenda del país”, dijo el también vicepresidente iraní tras la reunión semanal del Gabinete.

Eslami indicó al mismo tiempo que “las autoridades correspondientes deben tomar decisiones sobre esta cuestión” en una aparente referencia al Consejo Supremo de Seguridad Nacional, órgano del que forman parte el presidente, Masud Pezeshkian, representantes del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, y los jefes militares del país persa.

El jefe de la Agencia de la Energía Atómica iraní llamó una vez más al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a que condene los ataques israelíes y estadounidenses contra sus instalaciones nucleares en la guerra de junio.

Tras esa guerra, Irán paralizó la cooperación con el OIEA, aunque más tarde llegó a un acuerdo para colaborar con el organismo internacional, pacto que suspendió cuando la ONU restableció sanciones contra el país persa por su programa nuclear el 28 de septiembre, en una medida promovida por Reino Unido, Alemania y Francia.

Antes de que se reimpusiesen las sanciones de la ONU, parlamentarios iraníes prepararon una ley para abandonar el TNP, pero el proyecto de ley no se llegó a votar en el hemiciclo y el Gobierno aseguró que esa decisión no se tomaría en el Parlamento.

Irán se unió en 1970 al TNP, acuerdo que compromete a los países firmantes a no desarrollar armas nucleares y ser objeto de inspecciones por parte de la agencia nuclear de la ONU. EFE

ash-jlr/cg