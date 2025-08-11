Irán captura petrolero extranjero por contrabando de diésel y detiene a 17 tripulantes
Teherán, 11 ago (EFE).- Irán capturó este lunes un petrolero extranjero en el golfo de Omán que transportaba dos millones de litros de combustible diésel de contrabando y detuvo a sus 17 tripulantes, informaron medios iraníes.
El buque ‘Phoenix’ con bandera de un país sin identificar fue capturado en las inmediaciones de la ciudad iraní de Jask, situada en el golfo de Omán, indicó el general de brigada Ahmad Ali Goudarzi, según recoge la agencia Mehr.
El petrolero transportaba 2.030.755 litros de combustible diésel y sus 17 tripulantes, cuya nacionalidad no ha sido revelada, fueron detenidos.
Las autoridades iraníes no desvelaron la bandera del buque, pero el portal de seguimiento marítimo Marine Traffic indica que tiene enseña de las Islas Cook.
El contrabando de combustible se ha convertido en una lacra en Irán, donde las autoridades han reforzado su lucha contra un lucrativo negocio que se aprovecha de los subsidios y de la devaluación de la moneda nacional.
Las fuerzas iraníes anuncian regularmente la detención de barcos que transportan ilegalmente combustible en el golfo Pérsico o el golfo de Omán.
La Guardia Revolucionaria iraní capturó en julio un buque que transportaba dos millones de litros de diésel y en marzo otros dos con banderas extranjeras por transportar tres millones de litros de combustible diésel y arrestó a los 25 miembros de sus tripulaciones en el golfo Pérsico. EFE
