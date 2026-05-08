Irán captura un petrolero por «obstaculizar las exportaciones» de petróleo iraníes

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(Actualizado con más datos de la captura y el buque)

Teherán, 8 may (EFE).- La Armada de la República Islámica de Irán anunció este viernes que ha capturado en el mar de Omán un petrolero que transportaba petróleo iraní por “obstaculizar las exportaciones de petróleo y los intereses de la nación iraní”.

“Las Fuerzas Navales del Ejército de la República Islámica de Irán han apresado al petrolero Ocean Koi (OCEAN KOI) que transportaba un cargamento de petróleo iraní y que intentaba aprovechar las condiciones regionales para perjudicar y perturbar las exportaciones de petróleo y los intereses de la nación iraní”, informaron las Fuerzas Armadas iraníes en un comunicado recogido por IRNA.

La agencia oficial indicó que el buque estaba siendo dirigido a las costas de Irán y no ofreció detalles de la bandera del mismo.

La web especializada en tráfico marítimo Marine Traffic indicó que el buque tiene bandera de Barbados, que navegaba hasta recientemente con el nombre Jin Li, y que ha realizado en los últimos meses numerosos trayectos entre Irán y diferentes puntos del golf Pérsico.

El petrolero y el propietario, una compañía con base en Islas Marshall, están sancionados por Estados Unidos.

El apresamiento del petrolero se produce después de que anoche Irán y Estados Unidos intercambiarán ataques en el estrecho de Ormuz, en el incidente más grave desde el inicio de la tregua el 8 de abril.

Ambos bandos culpan al otro de haber iniciado la agresión; en unos ataques que contradicen los supuestos avances en las conversaciones de paz.

A finales de abril, Irán capturó dos buques por “operar sin los permisos necesarios” y que fueron conducidos a su costa.

Irán ha establecido un nuevo organismo para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, la autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), que coordinará el tránsito de los buques que quieran atravesar Ormuz. EFE

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