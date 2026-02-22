Irán declara terroristas a fuerzas aéreas y navales de la UE tras su decisión contra CGRI

2 minutos

Teherán, 22 feb (EFE).- Irán declaró terroristas a las fuerzas aéreas y navales de la Unión Europea (UE), después de que el bloque comunitario formalizara el jueves la designación del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) en la lista de organizaciones terroristas por la represión de las protestas antigubernamentales del mes pasado.

“Las fuerzas navales y aéreas de todos los Estados miembros de la Unión Europea (…) en el marco de medidas recíprocas serán consideradas y declaradas como organizaciones terroristas”, anunció el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado emitido el sábado por la noche, en el que calificó como “ilegal e injustificada” la decisión de la UE contra la Guardia Revolucionaria.

Según el aparato diplomático iraní, la designación como terroristas de las fuerzas europeas se basa en la “Ley de medidas recíprocas contra la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista por parte de Estados Unidos”, aprobada en 2019.

Explicó que, de acuerdo con esta ley, todos los países que, de cualquier forma, sigan o apoyen la decisión de Estados Unidos de declarar terrorista al cuerpo militar de élite iraní estarán sujetos a medidas recíprocas.

El Consejo Europeo, máximo órgano de toma de decisiones de la UE, formalizó el jueves su decisión de designar a la Guardia Revolucionaria como entidad terrorista, después de que el bloque comunitario alcanzara un acuerdo político al respecto el 29 de enero.

La UE adoptó la medida tras la represión brutal de las protestas en Irán que, según el recuento oficial, causaron la muerte de 3.117 personas, mientras organizaciones opositoras de derechos humanos como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 7.015 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.700 posibles muertes y calculan unos 53.000 arrestos.

Tras el acuerdo político de los 27, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, había anunciado una medida recíproca contra los ejércitos de los países de la UE, tachándolos también de terroristas.

La Guardia Revolucionaria, fundada tras el triunfo de la Revolución Islámica de 1979, es un cuerpo militar de élite, paralelo a las Fuerzas Armadas convencionales, cuya misión es proteger a la República Islámica de Irán. EFE

