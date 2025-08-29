Irán dice que está dispuesto a reanudar negociaciones “justas” sobre su programa nuclear
Teherán, 29 ago (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que su país está listo para reanudar negociaciones “justas y equilibradas” sobre su programa nuclear, después de que los países europeos iniciaran un proceso para reimponer en 30 días las sanciones de Naciones Unidas y Teherán amenazase con una respuesta apropiada.
“La República Islámica de Irán reiteró su disposición a reanudar negociaciones diplomáticas justas y equilibradas, siempre que las partes en conflicto demuestren su seriedad y buena fe y se abstengan de acciones destructivas que socaven las posibilidades de éxito de las negociaciones”, dijo Araqchí en una carta dirigida a la alta representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas. eFE
jlr/lab