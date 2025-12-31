Irán nombra nuevo presidente del Banco Central en medio de protestas por crisis económica

2 minutos

Teherán, 31 dic (EFE).- El Gobierno iraní cambió este miércoles al presidente del Banco Central del país en medio de una grave crisis económica que ha desatado protestas ciudadanas en los últimos días, nombrando al exministro de Economía y Finanzas, Abdolnaser Hemmati, al mando de la institución.

El nombramiento de Hemmati fue anunciado oficialmente hoy por la portavoz del Gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani.

“El proceso de nombramiento del señor Hemmati como presidente del Banco Central de la República Islámica de Irán se llevó a cabo tras obtener la mayor puntuación por parte de los expertos del sector bancario y fue ratificado por el voto de confianza del gobierno”, escribió la vocera en X.

La designación de Hemmati ocurre después de que el mandatario iraní, Masud Pezeshkian, aceptara la renuncia del expresidente de la institución bancaria, Mohammad Reza Farzin, quien fue criticado por los sectores conservadores debido al deterioro de la situación económica.

Mohajerani explicó que la misión de Hemmati es controlar la inflación, la tasa de cambio y gestionar los desequilibrios bancarios.

De esta manera, Hemmati, de 68 años, quien había ocupado el cargo de ministro de Economía y Finanzas entre agosto de 2024 y marzo de 2025, antes de ser destituido por una moción de censura en el Parlamento, vuelve al frente del Banco Central por segunda vez, tras presidirla entre 2018 y 2021.

Su nombramiento coincide con las protestas ciudadanas que estallaron el domingo y han continuado en diversos puntos del país por las dificultades económicas y la acelerada y constante depreciación del rial, que durante 2025 ha perdido su valor frente al dólar en un 69 %, afectada por las severas sanciones de Estados Unidos y de la ONU impuestas a Teherán por su programa nuclear.

En este contexto, la inflación anual en Irán ha superado el 42 %, mientras que la inflación punto a punto entre noviembre y diciembre ascendió al 52 % respecto al mismo periodo del año pasado, según datos del Centro de Estadísticas del país. EFE

