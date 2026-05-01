Irán presenta una nueva propuesta para desbloquear las negociaciones de paz con EEUU

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Irán presentó a Estados Unidos una nueva propuesta para reanudar las negociaciones y poner fin a dos meses de guerra, anunció el viernes un medio estatal iraní, en un contexto de estancamiento del diálogo.

Un alto el fuego entró en vigor el 8 de abril, tras casi 40 días de bombardeos israelí-estadounidenses sobre Irán y de represalias de Teherán en la región.

Pero el conflicto continúa bajo otras maneras: Estados Unidos impone un bloqueo naval a los puertos iraníes en represalia por el cierre por parte de Teherán del estratégico estrecho de Ormuz, por donde transitaba antes de la guerra una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo, lo que ha disparado los precios del petróleo.

«La República Islámica de Irán entregó el jueves por la noche el texto de su última propuesta de negociación a Pakistán, mediador en las conversaciones con Estados Unidos», indicó la agencia oficial de noticias IRNA, sin dar detalles sobre su contenido.

Desde unas primeras conversaciones infructuosas el 11 de abril, Pakistán intenta que las dos partes en conflicto vuelvan a la mesa de negociaciones.

– «Varios meses» –

Durante una reunión con empresarios del sector petrolero, Trump mencionó la posibilidad de prolongar el bloqueo naval de los puertos iraníes durante «varios meses» en caso de ser necesario, según un alto funcionario de la Casa Blanca.

Trump tiene teóricamente hasta este viernes para solicitar al Congreso la autorización para continuar la guerra. Pero su gobierno ha dado a entender que ignorará esta obligación.

Según la Constitución estadounidense, sólo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra.

Pero una ley de 1973 permite al presidente iniciar una intervención militar limitada para responder a una situación de emergencia, siempre que pida autorización al poder legislativo para movilizar tropas durante más de 60 días.

Este viernes es la fecha límite, pero el secretario de Defensa, Pete Hegseth, argumentó el jueves que, debido al alto el fuego, «el plazo de 60 días queda suspendido».

– Petróleo retrocede –

Ante la perspectiva de un estancamiento de la guerra, el Brent, la referencia mundial del crudo, superó brevemente el jueves los 126 dólares, un máximo desde principios de 2022 durante la invasión rusa de Ucrania. Pero el viernes volvió a caer a poco menos de 106 dólares.

A su vez, tras el anuncio de la nueva propuesta de diálogo de Irán, el barril de West Texas Intermediate, referencia estadounidense del petróleo, retrocedió cerca de 5%, a 99,85 dólares.

La guerra ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y sus repercusiones siguen sacudiendo la economía mundial.

Para el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, el mundo enfrenta «la mayor crisis energética de su historia».

En la misma línea, el jefe de la ONU, António Guterres, estimó que el cierre del estrecho de Ormuz está «estrangulando la economía mundial».

– «Diez veces más caro» –

Aunque la tregua ha permitido a los iraníes recuperar algo de normalidad, su vida diaria sigue marcada por una inflación descontrolada y un desempleo en aumento, en un país ya debilitado por décadas de sanciones internacionales.

«Para muchos de nosotros, pagar el alquiler o incluso comprar comida se ha vuelto difícil, y algunos ya no tienen nada», dice a la AFP Mahyar, de 28 años. Su empresa ya ha despedido a casi el 40% del personal.

«Nuestras mesas están menos llenas», confirma Shahin Nampoor, un estudiante de 18 años. «Desde que empezó la guerra, todo se ha vuelto diez veces más caro; ya no hay precios fijos y cada uno pone los suyos», relata el joven.

En el frente libanés de la guerra, donde Israel combate al grupo proiraní Hezbolá, la violencia continúa, con al menos 17 muertos el jueves en ataques israelíes.

La embajada de Estados Unidos en Líbano hizo un llamado a celebrar una reunión entre los dirigentes libaneses e israelíes.

Representantes de ambos países se han reunido dos veces en Washington en las últimas semanas, en los primeros encuentros de este tipo en décadas, después de que Hezbolá arrastrara al Líbano a la guerra de Oriente Medio el 2 de marzo.

Las operaciones israelíes en Líbano han causado más de 2.500 muertos y más de un millón de desplazados desde principios de marzo, según las autoridades libanesas.

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