Irán protesta ante la ONU por las amenazas de Trump y asegura que responderá a agresiones

2 minutos

Teherán, 12 feb (EFE).- Irán presentó una protesta ante las Naciones Unidas por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que amenazó con el uso de la fuerza contra el país persa y advirtió que responderá a agresiones estadounidenses.

En una carta al Consejo de Seguridad de la ONU, el representante de Irán ante las Naciones Unidas, Saeed Iravani, hizo referencias a comentarios que realizó Trump a los medios New York Post y Fox News en los que afirmó que prefiere negociar con Teherán a bombardearlo, informaron este miércoles medios iraníes.

“Estas declaraciones imprudentes e incendiarias violan flagrantemente el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular el artículo 2 (4), que prohíbe las amenazas o el uso de la fuerza contra Estados soberanos”, dijo Iravani en su misiva de ayer.

El diplomático advirtió que cualquier agresión contra la República Islámica de Irán “tendrá consecuencias severas” y que serán responsabilidad de Washington. “Irán defenderá su soberanía, su integridad territorial y sus intereses nacionales contra cualquier acción hostil”, aseguró el político.

Iravani también hizo referencia a la llamada política de “máxima presión” que Trump ha reimpuesto sobre el país persa con nuevas sanciones para cortar la venta de petróleo y que consideró como ilegal y hostil.

“Esta política refuerza medidas coercitivas unilaterales ilegales y aumenta la hostilidad contra Irán, violando flagrantemente principios y normas fundamentales del derecho internacional”, afirmó.

Trump ha afirmado que prefiere negociar un acuerdo con Irán para que no obtenga armas nucleares a bombardear al país persa desde su regreso a la Casa Blanca. El líder supremo iraní, Ali Jameneí, sin embargo rechazó la posibilidad de negociar al afirmar que hablar con Washington “no es sabio, no es inteligente y no es honorable” y recordó que Trump abandonó el pacto nuclear de 2015.

Ese acuerdo, firmado entre Irán y seis potencias, limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones, pero Trump lo abandonó unilateralmente en 2018 y reimpuso medidas económicas contra Teherán.

Tras la salida estadounidense del acuerdo nuclear, Irán enriquece uranio muy por encima de lo permitido y ya posee 182,3 kilos enriquecidos al 60 % de pureza, cercano al uso militar del 90 %, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). EFE

jlr/jac