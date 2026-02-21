“Irán rechaza cifras de Trump sobre víctimas de la represión de protestas y exige pruebas

3 minutos

Teherán, 21 feb (EFE).- Irán rechazó este sábado las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que 32.000 personas murieron por la represión de las protestas antigubernamentales el mes pasado en el país persa, y exigió pruebas al respecto.

«El Gobierno de Irán ya ha publicado una lista exhaustiva de las 3.117 víctimas de la reciente operación terrorista (protestas antigubernamentales)», escribió en X el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, rechazando las declaraciones de Trump.

El jefe de la diplomacia iraní defendió la veracidad del balance oficial de muertos y sostuvo que cualquier cuestionamiento a esas cifras debe estar respaldado por pruebas.

«Si alguien cuestiona la exactitud de nuestros datos, por favor que presente cualquier evidencia», afirmó Araqchí, mientras organizaciones opositoras de derechos humanos como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 7.015 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.700 posibles muertes y estiman unos 53.000 arrestos.

Sin embargo, anoche Trump habló de 32.000 muertos en Irán por la represión de las protestas contra la República Islámica en enero pasado, lo que las autoridades iraníes han tachado de disturbios y actos terroristas orquestados por EE.UU. e Israel.

«Es una situación muy triste. 32.000 personas murieron en un periodo relativamente corto», indicó Trump, quien además denunció que las autoridades iraníes iban a ejecutar a 837 manifestantes, pero desistieron tras sus advertencias.

«Iban a colgar a 837 personas y yo les di mi palabra: si cuelgan a una persona, aunque sea una sola, serán atacados inmediatamente», declaró Trump, quien mantiene su amenaza de atacar a Irán en caso de no alcanzar un acuerdo en las negociaciones nucleares que mantienen las partes.

El mandatario estadounidense dijo también ayer que podría estar considerando una acción militar limitada contra Irán como medida de presión para llegar a un acuerdo con Teherán que limite su programa nuclear.

El jueves, Trump fijó un plazo de diez días para decidir si interviene militarmente en Irán o no.

EE.UU. ha acelerado su despliegue militar en Oriente Medio, ante lo que Irán accedió a retomar las negociaciones nucleares el 6 de enero y ha asegurado que en los próximos días presentará sus propuestas a Washington, tras dos rondas de conversaciones.

Hasta ahora, Irán ha descartado las demandas estadounidenses de enriquecimiento cero y de limitar su programa de misiles balísticos, pero asegura que podría limitar el nivel de enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de las sanciones. EFE

ash/alf