Irán reconoce la necesidad de modernizar su defensa aérea tras los bombardeos israelíes

Teherán, 31 ago (EFE).-El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Abdolrahim Mousavi, reconoció este domingo la necesidad de modernizar y reforzar los sistemas de defensa aérea del país, después de los bombardeos israelís durante la llamada guerra de los 12 días.

“La defensa aérea de la República Islámica… mediante el uso de tecnologías modernas, iniciativas autóctonas y la inversión en personal comprometido y especializado, debe consolidar y expandir su eficacia y poder ante las nuevas amenazas y los posibles ataques del enemigo”, afirmó el alto cargo militar en un mensaje difundido con motivo del Día de la Defensa Aérea en Irán, según informó la agencia IRNA.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán destacó también la necesidad de implementar “un sistema integrado de defensa aérea nacional que garantice la coordinación entre el Ejército y la Guardia Revolucionaria”.

Mousavi reconoció que el entorno de seguridad regional y global exige a Irán elevar su capacidad de respuesta, recordando las experiencias la guerra de 12 días con Israel en junio.

Estas declaraciones se producen en un momento en que Teherán busca reforzar sus capacidades defensivas tras los ataques israelíes, que expusieron las limitaciones de su sistema antiaéreo frente a la superioridad tecnológica de la aviación de Israel.

Durante el conflicto, la aviación israelí llevó a cabo una serie de intensos bombardeos contra instalaciones militares, atómicas y civiles en Irán, que causaron la muerte de más de un millar de personas, entre ellas decenas de altos mandos militares y científicos nucleares.

Estados Unidos también intervino en el conflicto con bombardeos contra tres instalaciones nucleares de Irán.

En respuesta, el país persa lanzó a diario misiles y drones contra el territorio israelí que causaron 31 muertes, y atacó una base de las tropas estadounidenses en Catar. EFE

