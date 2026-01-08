Irán restringe el acceso al internet global en medio de las protestas

1 minuto

Teherán, 8 ene (EFE).- Las autoridades iraníes restringieron este jueves el acceso al internet global sin permitir conexiones o servicios de fuera del país, en un aparente intento por controlar las protestas que sacuden Irán desde hace 12 días.

La plataforma NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en internet, señaló en X que las métricas muestran que Irán se encuentra en un «apagón» de internet «a nivel nacional» y agregó que el incidente llega tras «una serie de medidas de censura digital» tomadas contra las protestas que se están dando por todo el país, medidas que «obstaculizan» el derecho a comunicarse en un momento «crítico».

EFE pudo comprobar que desde primera hora de la tarde dejó de ser posible conectarse a páginas de fuera de Irán, y las VPN (red privada virtual) que se utilizan habitualmente para acceder a aplicaciones bloqueadas en el país, como WhatsApp o Telegram, no funcionaban. EFE

