Irán se opone al corredor de Trump previsto en el acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán

2 minutos

Teherán, 10 ago (EFE).- Irán se opone a la creación de un corredor apoyado por Estados Unidos e incluido en el acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán, y avisó que la ruta propuesta se convertirá en un “cementerio” para los mercenarios del presidente estadounidense, Donald Trump.

El acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán incluye como una de sus bases la reapertura de un corredor que conecta Azerbaiyán con su enclave de Najicheván a través de territorio armenio, que llevará el nombre de la Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP) y que será desarrollado exclusivamente por Estados Unidos.

Pero Irán siempre se ha opuesto a la apertura de la ruta, conocida hasta ahora como corredor Zanguezur, incluso cuando estaba impulsado por Rusia y ahora no es diferente cuando además supone la potencial presencia estadounidense muy cerca de sus fronteras.

“Irán no lo permitirá”, dijo a la agencia Tasnim en referencia al corredor de 43 kilómetros Ali Akbar Velayati, asesor del líder supremo de Irán, Ali Jameneí.

El político calificó el corredor como “un complot político contra Irán y otros países vecinos” y vaticinó su fracaso.

“Un corredor así se convertiría en un cementerio de los mercenarios de Donald Trump y no en una ruta propiedad del presidente estadounidense”, dijo Velayati.

Teherán ya se opuso en el pasado a la reapertura del corredor y en septiembre convocó al embajador de Rusia en suelo iraní después de que Moscú apoyase la apertura de la ruta, a pesar de que es uno de sus principales aliados.

La apertura del corredor es una de las claves del acuerdo y la Casa Blanca ha afirmado que el corredor de transporte «permitiría una conectividad sin obstáculos entre ambos países, respetando la soberanía, la integridad territorial y el pueblo de Armenia».

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, firmaron el viernes en la Casa Blanca un acuerdo que establece una hoja de ruta para poner fin a casi cuatro décadas de enfrentamientos en el Cáucaso Sur. EFE

jlr/ah