Irán sigue en conversaciones con Omán para un mecanismo que permita el tránsito por Ormuz

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Teherán, 4 abr (EFE).- Irán aseguró este lunes que continúan las negociaciones con Omán para implementar un mecanismo conjunto que garantice el tránsito seguro de los buques en el estrecho de Ormuz, ahora bajo bloqueo iraní a causa de la guerra con Estados Unidos.

“Las conversaciones se han centrado en la elaboración de protocolos y mecanismos específicos para garantizar el tránsito seguro de los buques”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El diplomático afirmó que el objetivo de las conversaciones es asegurar la navegación en una vía marítima que, durante este periodo, se ha visto alterada debido a la guerra iniciada por Estados Unidos a finales de febrero.

En las conversaciones se abordan tanto dimensiones jurídicas del asunto como la forma de avanzar, con énfasis en la coordinación bilateral, según Bagaei.

Irán ha anunciado que quiere establecer un sistema de pago de peajes en el estratégico paso y busca para ello el apoyo de Omán, que en público se ha opuesto a a imponer tasas de tránsito en Ormuz, puesto que el estrecho es un paso natural y no artificial como lo son los canales de Suez o de Panamá.

Ormuz es objeto actualmente de un doble bloqueo por parte de Irán y de Estados Unidos. El país persa mantiene restringido el paso en respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes del pasado 28 de febrero, mientras que EE.UU. intercepta cualquier barco que se dirija o salga de puertos iraníes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el domingo una operación para liberar a las embarcaciones atrapadas en la región, pero el Ejército iraní advirtió este lunes de que atacará a cualquier buque, incluidos los estadounidenses, que traten de atravesar el estrecho de Ormuz. EFE

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