Irak despliega Ejército en zona desértica tras informe sobre base secreta militar israelí

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Bagdad, 12 may (EFE).- El Ejército de Irak lanzó este martes una operación militar «de imposición de la soberanía» en una zona desértica del oeste del país árabe tras recientes informes sobre el supuesto establecimiento por Israel de una base militar secreta en esa región, fronteriza con Arabia Saudí y Jordania, informaron fuentes oficiales iraquíes.

La operación militar tiene como objetivo peinar el desierto de Nayaf y Karbalá, a unos 200 kilómetros al sur de Bagdad, así como la vecina región de Al Nukhaib, para «imponer la soberanía» iraquí, según un comunicado castrense difundido por la agencia oficial iraquí de noticias, INA.

El operativo se produce pocos días después de que el periódico estadounidense The Wall Street Journal revelara la presencia de una fuerza israelí en una base secreta en el desierto de Nayaf, donde se produjo un enfrentamiento en el que murió un soldado iraquí.

El Ejército de Irak confirmó ese enfrentamiento en un comunicado en las últimas horas, asegurando que «el incidente» tuvo lugar en marzo, si bien negó «la presencia de bases o fuerzas no autorizadas en territorio iraquí, específicamente en el desierto de Karbala, al este de Nukhaib y Nayaf».

«Este incidente ocurrió el 5 de marzo de 2026, cuando una fuerza de seguridad iraquí (..) se enfrentó a destacamentos no identificados y no autorizados, apoyados por aeronaves en ese momento. Esto resultó en la muerte de un miembro de la fuerza de seguridad iraquí, dos heridos y daños a un vehículo», dijo el comunicado.

«Nuestras valientes fuerzas demostraron una determinación inquebrantable para llegar a esta zona y sus alrededores, manteniendo la presión y la presencia, lo que obligó a los destacamentos no autorizados a retirarse, aprovechando la cobertura aérea», detalló la nota, emitida por el Comando de Operaciones Conjuntas del Ejército iraquí.

Enfatizó que «nuestras fuerzas y sus respectivos comandantes continúan inspeccionando todos los sectores, en especial las zonas desérticas, de forma regular, incluyendo las fronteras internacionales con todos los países vecinos».

Según informaciones que circularon en medios árabes e internacionales en los últimos días, tras la nota de The Wall Street Journal, el mencionado «incidente» tuvo lugar entre febrero y marzo, cuando Israel estableció una base militar clandestina en una pista de aterrizaje abandonada de la era de Sadam Husein para apoyar sus operaciones en la guerra contra Irán.

En marzo de 2026, tropas iraquíes que investigaban actividad inusual en el desierto de Nayaf, reportada por un pastor local, fueron atacadas por la fuerza israelí en la zona y se produjo un enfrentamiento en el que murió un soldado iraquí y otros dos resultaron heridos.

Israel ha mantenido un silencio institucional al respecto y su Ejército ha evitado hacer comentarios directos sobre las recientes revelaciones de The Wall Street Journal.

La operación militar iraquí en Nayaf, en la que participan las Fuerzas de la Movilización Popular, formada por numerosos grupos chiíes proiraníes e integradas en el Ejército, «avanza hacia el interior del desierto de Nayaf a lo largo de varios ejes operativos para (…) asegurar las zonas desérticas y fronterizas», recalcó el comunicado castrense iraquí. EFE

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