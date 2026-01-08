Irlanda votará en contra del acuerdo comercial UE-Mercosur

Irlanda votará el viernes en contra del acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) con el Mercosur, anunció el jueves su viceprimer ministro, Simon Harris, sumándose a la oposición de otros países, como Francia, Hungría y Polonia.

«La posición del gobierno sobre Mercosur siempre ha sido clara: no apoyamos el acuerdo en la forma en que fue presentado», afirmó Harris, en un comunicado.

«Votaremos en contra del acuerdo», añadió, en referencia al pacto de la UE con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, cuya firma está prevista el lunes.

El Consejo de la UE podría adoptar el viernes el acuerdo comercial negociado desde 1999, pese al rechazo de algunos de sus países, lo que permitiría a la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmarlo el lunes.

La oposición de Francia, Polonia, Hungría e Irlanda no debería impedir que la Comisión Europea obtenga el visto bueno de una mayoría de los 27 países miembros de la UE, en la votación del viernes en Bruselas.

Este tratado crearía el espacio de libre comercio más grande del mundo, pero el sector agropecuario europeo teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, a cambio de la exportación de vehículos y maquinaria europea al Mercosur.

En su comunicado, el viceprimer ministro irlandés se quejó de las concesiones hechas por la Comisión Europea para abordar las preocupaciones de su país.

«Desgraciadamente, el resultado de esta negociación es que, aunque la UE ha aceptado una serie de medidas adicionales, estas no son suficientes para satisfacer a nuestros ciudadanos», señaló Harris.

