Israel, en jaque por los drones de bajo costo y fibra óptica de Hezbolá
Son pequeños, baratos y fáciles de manejar. Los drones explosivos con fibra óptica que utiliza Hezbolá han causado ya varias bajas y han puesto en jaque al ejército israelí, uno de los más poderosos del mundo.
El grupo armado proiraní, que solía lanzar principalmente cohetes contra territorio israelí, parece estar dando prioridad a las aeronaves no tripuladas, mientras los combates continúan en el sur de Líbano pese a una tregua que entró en vigor el 17 de abril.
En apenas una semana, dos soldados y un contratista civil han muerto a causa de estos drones, según el ejército israelí. Se trata de aparatos que usan fibra óptica, según los medios locales.
A diferencia de los drones tradicionales guiados por GPS o radio —y, por lo tanto, vulnerables a los inhibidores de señal—, estos modelos están conectados a su base de lanzamiento mediante un cable de fibra óptica cuya longitud puede alcanzar los 50 kilómetros.
El operador pilota el aparato con una vista inmersiva, como si se encontrara en su interior, a través de una pantalla o de gafas de realidad virtual, sin necesidad de una formación compleja.
No es más complicado que usar «un juguete infantil», resumió Orna Mizrahi, investigadora especialista en Líbano del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) de Tel Aviv.
Además, «se pueden comprar en cualquier parte», especialmente en plataformas de venta en línea, añadió.
Arma típica de las guerras asimétricas entre organizaciones armadas y ejércitos mucho más poderosos, este tipo de dispositivos básicos pero temibles han demostrado que pueden causar daños considerables.
Y ahora representan un dolor de cabeza para Israel en uno de los frentes más activos de la guerra regional que desató el 28 de febrero al atacar Irán junto a Estados Unidos.
«Los vimos aparecer en Ucrania hace más de tres años, aprendemos de lo que vemos allí», indicó esta semana a los periodistas, entre ellos la AFP, un alto responsable militar israelí.
«Utilizamos todo tipo de tecnología (para contrarrestarlos) que no puedo detallar. Pero no es infalible, no tanto como nos gustaría», admitió.
Yousef al Zein, mando de Hezbolá a cargo de las relaciones con los medios, indicó el viernes que se trata de una «táctica» de la organización.
«Conocemos la superioridad del enemigo, pero al mismo tiempo aprovechamos sus puntos débiles», dijo.
– «No hubo una respuesta» –
Los ucranianos, que se han convertido en especialistas en drones desde la invasión rusa de 2022, habían ofrecido su experiencia a Israel ya en ese mismo año, según un exministro de Defensa ucraniano.
«No hubo una respuesta concreta», afirmó en 2024 Oleksi Reznikov al sitio de noticias israelí Mako, al considerar que los israelíes no se habían tomado en serio la amenaza.
El ejército «hoy no tiene respuesta, porque no se preparó para hacer frente a explosivos tan rudimentarios», estimó la investigadora Mizrahi.
Como este dron «no transmite imágenes por enlace de radio y no es guiado por un receptor de radio, no puede ser detectado ni neutralizado electrónicamente», añadió Arié Aviram, un experto que ha escrito sobre el tema para el INSS.
El ejército podría recurrir a sus sofisticados misiles interceptores, aviones de combate o helicópteros, pero a largo plazo resulta insostenible financieramente derribar aparatos tan baratos, de unos pocos cientos de dólares, aunque algunos modelos alcanzan los 4.000.
El nuevo sistema láser desarrollado para interceptar armas de corto alcance, como cohetes y drones, podría ser una solución, añadió Aviram, «siempre y cuando se implemente a gran escala».
Como señal del estancamiento, el Ministerio de Defensa israelí lanzó el 11 de abril una licitación para propuestas de «tecnologías innovadoras» que respondan a «la amenaza de drones controlados por fibra óptica».
Mientras tanto, y a falta de algo mejor, el ejército recurre a métodos «poco sofisticados».
Sus soldados detectan estos drones por radar o visualmente, aunque a menudo es demasiado tarde dada su velocidad, y despliegan redes, también utilizadas en Ucrania, como reconoció el alto mando militar israelí mencionado antes.
En las redes sociales, imágenes publicadas por Amit Segal, un conocido periodista israelí, muestran vehículos militares cubiertos con mallas de protección parecidas a mosquiteros.
Un contraste sorprendente con los estándares tecnológicos de los que suelen enorgullecerse las fuerzas israelíes.
