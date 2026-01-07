Israel afirma haber matado a un miliciano de Hizbulá en su último ataque al sur del Líbano

Jerusalén, 7 ene (EFE).- Israel anunció que ha matado este miércoles a un miliciano del grupo chií Hizbulá en su último ataque realizado al sur del Líbano, según ha comunicado el Ejército a través de una nota publicada en sus canales oficiales.

«Hoy miércoles, las tropas eliminaron a un terrorista de la 127 Unidad Aérea de Hizbulá en la zona de Juaiya, en el sur del Líbano», recoge el comunicado castrense.

Según la nota del Ejército, el «terrorista» habría participado en los intentos de restablecer la infraestructura del grupo armado en la zona, lo que Israel denominó «una flagrante violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano».

«Es el segundo terrorista de la unidad aérea de Hizbulá eliminado en los últimos dos días», agrega el mensaje militar.

El Ejército israelí golpeó de nuevo el sur del Líbano tras la muerte ayer martes de al menos dos personas en otro ataque contra una aldea de esa zona, que siguió a uno más el lunes.

El ataque del martes se produjo en la ciudad de Kfardounin, en el distrito de Bint Jbeil, según informó el Ministerio de Sanidad libanés, y el lunes Israel atacó lo que definió como «objetivos terroristas de Hizbulá y Hamás en el Líbano».

Ante estos ataques, el presidente libanés, Joseph Aoun, acusó ayer a Israel de actuar para frustrar los intentos de su Gobierno, así como de otros actores «regionales e internacionales», de consolidar el alto al fuego.

Pese a que el grupo chií libanés Hizbulá dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones, el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu ha intensificado sus ataques en el sur de ese país alegando que el movimiento está intentando rearmarse.

En noviembre de 2024, el Líbano e Israel firmaron un alto el fuego que más de un año después sigue en vigor, si bien las tropas israelíes todavía mantienen posiciones en el sur del país, incumpliendo el acuerdo de la tregua.

El Ejército de Israel ha matado a 380 presuntos miembros de Hizbulá en el Líbano desde que comenzó el alto el fuego en noviembre de 2024, según anunciaron a finales de año las Fuerzas Armadas israelíes en un comunicado. EFE

