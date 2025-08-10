Israel afirma que «no planea ocupar Gaza permanentemente» ante el Consejo de Seguridad

2 minutos

Naciones Unidas, 10 ago (EFE).- El Gobierno israelí afirmó este domingo que «no planea ocupar Gaza permanentemente» durante la reunión de emergencia que convocó el Consejo de Seguridad de la ONU para discutir el nuevo plan de Israel para que el Ejército tome el control de toda la franja palestina.

Israel «no tiene planes o el deseo de ocupar permanentemente Gaza», sostuvo Jonathan Miller, el subrepresentante permanente israelí ante la ONU, donde recibió el respaldo de Estados Unidos, uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Tras cuestionamientos de los otros cuatro integrantes permanentes, Rusia, China, Francia y Reino Unidos, el diplomático israelí defendió el plan militar del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que el Gabinete de Seguridad de Israel avaló el viernes para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

Miller reiteró que los nuevos «cinco principios» de este plan para concluir la ofensiva en Gaza son el desarme de Hamás, la liberación de todos los rehenes, la desmilitarización de Gaza, que Israel tenga control de seguridad sobre el enclave y la creación de una administración civil pacífica «no israelí» para la Franja.

«Esta es la única forma para garantizar un mejor futuro tanto para los israelíes como para los palestinos», insistió.

La reunión extraordinaria de la ONU concluyó tras casi tres horas en las que, salvo por Estados Unidos, los participantes cuestionaron el plan de Israel por considerar que podría violar el derecho internacional y arriesgar aun más las vidas de los palestinos.

Mientras el encuentro ocurría, Netanyahu aseguraba en una conferencia de prensa en Jerusalén que Israel lanzará «muy pronto» su ofensiva contra la ciudad de Gaza y los campamentos de refugiados en el centro y sur del enclave, que considera los dos últimos bastiones de Hamás en la Franja.

El gobernante israelí detalló que la condición previa a lanzar la ofensiva crear unas «zonas de seguridad», cuya ubicación no detalló, a las que desplazarán a la población y en las que Netanyahu aseguró que habrá «comida, agua y atención médica». EFE

ppc/amg