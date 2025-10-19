Israel afirma que la tregua sigue vigente pero alega que sus tropas pueden protegerse

1 minuto

Jerusalén, 19 oct (EFE).- La portavoz del Gobierno israelí Shosh Bedrosian afirmó este domingo que el alto el fuego en la Franja de Gaza sigue vigente, pero añadió que a sus tropas «se les permite protegerse».

«Actualmente estamos en un alto el fuego, pero a los soldados se les permite protegerse», dijo en una rueda de prensa virtual tras el fuego cruzado que se ha producido este domingo entre milicianos palestinos y el Ejército israelí en Rafah, sur de Gaza. EFE

pbp-mt/psh