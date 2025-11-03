Israel amenaza con intensificar sus ataques contra Hezbolá en el sur de Líbano

afp_tickers

2 minutos

Israel amenazó el domingo con intensificar sus ataques en Líbano contra Hezbolá, al que acusó de intentar rearmarse, e instó a Beirut a cumplir sus compromisos de desarmar al grupo.

A pesar del acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024 con el movimiento proiraní, Israel continúa atacando regularmente bastiones de Hezbolá en Líbano y el sábado mató a cuatro personas que describió como miembros de una fuerza de élite de ese grupo.

«El compromiso del gobierno libanés de desarmar a Hezbolá y expulsarlo del sur de Líbano debe cumplirse plenamente», declaró inicialmente el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y añadió que el grupo está «jugando con fuego» y que «el presidente libanés está dilatando el proceso».

En reunión semanal del gabinete el domingo, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que Hezbolá estaba intentando «rearmarse».

«Esperamos que el gobierno libanés cumpla con su promesa de desarmar a Hezbolá, pero es evidente que ejerceremos nuestro derecho a la legítima defensa, tal como se acordó en los términos del alto el fuego» añadió.

Miles de israelíes que viven cerca de la frontera norte se vieron obligados a evacuar sus hogares durante meses después de que Hezbolá abriera un frente contra Israel tras la guerra que comenzó en Gaza en octubre de 2023.

Tras dos meses de guerra abierta, Hezbolá quedó gravemente debilitado e incluso perdió a su líder histórico, Hasán Nasralá, abatido en un ataque aéreo israelí a Beirut en septiembre de 2024.

Desde entonces, Estados Unidos ha aumentado la presión sobre las autoridades libanesas para que desarmen al grupo, un plan al que Hezbolá y sus aliados se oponen, citando, entre otras cosas, la continua presencia israelí en el sur de Líbano.

La intensificación de los ataques israelíes provocó que el presidente libanés, Joseph Aoun, ordenara al ejército hacer frente a las incursiones.

Aoun había solicitado negociaciones con Israel a mediados de octubre, y el viernes, acusó a Israel de responder a su oferta de diálogo intensificando sus ataques.

jd-avm/cab/hme/cm/mb/jvb