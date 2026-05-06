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Israel bombardea los suburbios de Beirut por primera vez desde el alto el fuego

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Beirut, 6 may (EFE).- Israel bombardeó este miércoles los suburbios sur de Beirut conocidos como el Dahye, en el primer ataque contra el extrarradio capitalino desde que entrara en vigor un frágil alto el fuego entre ambos países hace cerca de tres semanas.

Cazas israelíes atacaron a última hora de la tarde el barrio de Ghobeiri, en concreto una zona cercana a Haret Hreik, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), sin especificar cuál habría sido el objetivo de la acción ni si se han registrado víctimas. EFE

ag-njd/cgs/rcf

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