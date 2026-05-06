Israel bombardea los suburbios de Beirut por primera vez desde el alto el fuego

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Beirut, 6 may (EFE).- Israel bombardeó este miércoles los suburbios sur de Beirut conocidos como el Dahye, en el primer ataque contra el extrarradio capitalino desde que entrara en vigor un alto el fuego entre ambos países hace cerca de tres semanas.

Cazas israelíes atacaron a última hora de la tarde el barrio de Ghobeiri, en concreto una zona cercana a Haret Hreik, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), sin especificar cuál habría sido el objetivo de la acción ni si se han registrado víctimas.

Pese al cese de hostilidades acordado por el Líbano e Israel a mediados del mes pasado, las fuerzas israelíes han continuado atacando a diario el sur del Líbano y han demolido un gran número de viviendas en las zonas que ocupan en esa región, con algún bombardeo también en el oriental Valle de la Bekaa.

Sin embargo, desde la entrada en vigor de la tregua la medianoche del 16 al 17 de abril, no habían alcanzado todavía los suburbios de Beirut, que sí fueron golpeados con fuerza durante el conflicto.

El alto el fuego pretende servir de catalizador para unas negociaciones en profundidad, pero por ahora el proceso se enfrenta a importantes trabas, como la negativa de Israel a retirar a sus tropas del sur del Líbano o el rechazo del grupo chií Hizbulá a las conversaciones.

Este mismo miércoles, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, defendió que todavía es pronto para plantear un encuentro de alto nivel con Israel y reiteró que la celebración de nuevas rondas de diálogo requerirá una previa «consolidación» del cese de hostilidades en vigor.

La medida está acordada, por el momento, hasta mediados de mayo. EFE

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