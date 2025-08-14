The Swiss voice in the world since 1935

Israel bombardea presuntas instalaciones de Hizbulá en el sur del Líbano

Beirut, 14 ago (EFE).- Israel bombardeó este jueves al menos dos áreas del sur del Líbano, donde aseguró haber tenido como objetivo instalaciones pertenecientes al grupo chií libanés Hizbulá, en medio de las nuevas políticas adoptadas para el desarme del movimiento.

Cazas israelíes lazaron esta noche al menos dos ataques contra la zona de Jouret Khader al Qatrani, en Jezzine, y alcanzaron al mismo tiempo el área de Wadi Barghaz, en Hasbaya, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), sin ofrecer más detalles.

Por su parte, el Ejército israelí aseguró en un comunicado que sus fuerzas bombardearon varias infraestructuras subterráneas de Hizbulá en la región meridional del país vecino, donde considera la presencia de este tipo de instalaciones como una violación «flagrante» del acuerdo de alto el fuego.

Pese al cese de hostilidades acordado por ambos países el pasado noviembre, Israel ha continuado atacando el territorio libanés con bombardeos que a menudo asegura están dirigidos contra miembros de Hizbulá o infraestructura perteneciente a la formación.

Este mismo jueves, un bombardeo de dron contra un vehículo que circulaba por la localidad fronteriza de Aitaroun causó heridas a dos personas, según un comunicado emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud del Líbano.

Este tipo de acciones siguen en medio de los esfuerzos del Gobierno libanés para desarmar a Hizbulá, a la espera de que el Ejército de la nación entregue a finales de este mes un plan detallado para abordar el proceso antes del próximo 31 de diciembre. EFE

