Israel bombardea presuntos objetivos de Hizbulá en varias áreas del sur del Líbano

2 minutos

Beirut, 19 feb (EFE).- Israel bombardeó este jueves presuntos almacenes de armas y otras instalaciones pertenecientes al grupo chií Hizbulá en diversas zonas del sur del Líbano, donde continúa sus ataques pese al alto el fuego en vigor entre ambos países desde finales de 2024.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) informó de un bombardeo que alcanzó de madrugada la localidad de Tabna, alejada de la frontera común, mientras que el canal Al Mayadín, cercano a Hizbulá, también contabilizó ataques en las zonas de Ansar, Al Rihan, Iqlim al Tuffa y Al Baysariye.

Por su parte, el Ejército israelí explicó en un comunicado que las acciones tuvieron como objetivo almacenes de armas, lanzaderas de misiles y posiciones militares, que afirmó eran utilizadas por el movimiento chií libanés «para promover ataques terroristas contra las Fuerzas de Defensa de Israel y el Estado de Israel».

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario a pesar del cese de hostilidades, pero desde comienzos de este año ha intensificado sus acciones, tanto contra vehículos en los que viajan supuestos miembros de Hizbulá como contra presunta infraestructura en sus manos.

Entre la noche del pasado domingo y la tarde del lunes, fallecieron seis personas a causa de bombardeos israelíes.

En esas 24 horas, perdieron la vida los cuatro ocupantes de un vehículo que fue alcanzado cerca de la frontera con Siria, un conductor escolar que se estaba preparando para ir a recoger a estudiantes en su furgoneta y otra persona que viajaba en un coche por una carretera.

En el caso de los dos últimos ataques, ambos en el sur del Líbano, el Ejército aseguró que las víctimas colaboraban o eran miembros de Hizbulá. EFE

njd/amr/cg