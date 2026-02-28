Israel cierra «hasta nuevo aviso» los pasos fronterizos con la Franja de Gaza

1 minuto

Jerusalén, 28 feb (EFE).- Israel anunció este sábado que cierra «hasta nuevo aviso» los pasos fronterizos con la Franja de Gaza, entre ellos el de Rafah, en el marco de la operación lanzada junto con Estados Unidos contra Irán.

El organismo militar israelí que controla los territorios palestinos, COGAT, indicó en un comunicado que se trata de un «ajuste de seguridad» necesario que, en su opinión, no tendrá un impacto en la situación humanitaria. EFE

