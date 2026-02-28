Israel cierra «hasta nuevo aviso» los pasos fronterizos de la Franja de Gaza

2 minutos

Jerusalén, 28 feb (EFE).- Israel anunció este sábado que cierra «hasta nuevo aviso» los pasos fronterizos con la Franja de Gaza, entre ellos el de Rafah, en el marco de la operación lanzada junto con Estados Unidos contra Irán.

El organismo militar israelí que controla los territorios palestinos, COGAT, indicó en un comunicado que se trata de un «ajuste de seguridad» necesario que, en su opinión, no tendrá un impacto en la situación humanitaria.

Su nota señaló que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Ejército de Estados Unidos han lanzado una amplia operación conjunta destinada a atacar al «régimen terrorista» iraní y eliminar amenazas existenciales a largo plazo contra el Estado israelí.

La cantidad de alimentos que se ha hecho llegar a la Franja desde el inicio del alto el fuego con el grupo islamista palestino Hamás «equivale a cuatro veces las necesidades nutricionales de la población, según la metodología de la ONU», añade el COGAT.

Por lo tanto, según su mensaje, «se espera que las existencias actuales sean suficientes durante un período prolongado».

El COGAT añadió que continuará manteniendo contacto continuo con la comunidad internacional y proporcionará actualizaciones sobre cualquier novedad.

Israel abrió el paso fronterizo de Rafah, clave para la entrada de ayuda humanitaria en la Franja, el pasado 2 de febrero, después de casi un año de cierre tras su toma de control por parte de sus fuerzas en mayo de 2024.

Este sábado Israel ha vuelto a cerrarlo tras llevar a cabo junto a Estados Unidos un ataque conjunto a gran escala contra objetivos en Teherán y otras ciudades de Irán, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), que ha causado decenas de muertos en territorio iraní, entre ellos 85 en una escuela femenina de primaria.

EFE fue testigo de escenas de caos en las calles de la capital, con la circulación detenida por el gran tráfico, padres recogiendo a niños de colegios y colas en cajeros automáticos, mientras se ha cerrado el espacio aéreo de Irán y se ha cortado internet.

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos.

Irán extendió luego su respuesta militar a las bases militares que Washington tiene en Oriente Medio y lanzó una decena de oleadas de misiles contra Israel a lo largo del día, que hicieron sonar las alarmas en todo el país. EFE

mgr-jer/pbj/rod