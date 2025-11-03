Israel confirma la identidad de los tres cadáveres entregados por Hamás

2 minutos

Jerusalén, 3 nov (EFE).- El Centro Nacional de Medicina Forense de Israel confirmó este lunes que los tres cuerpos entregados este domingo por Hamás a la Cruz Roja en Gaza se corresponden a los rehenes fallecidos Asaf Hamami, coronel del Ejército israelí, Omer Maxim Neutra y Oz Daniel, según informó la oficina del primer ministro en un comunicado.

«El Gobierno de Israel comparte el profundo dolor de las familias Hamami, Neutra y Daniel y de todas las familias de los secuestrados fallecidos», indica la nota, que añade que «Hamás está obligada a cumplir con sus obligaciones para con los mediadores y repatriar a los fallecidos» en el marco del alto el fuego.

Con la devolución de estos dos cuerpos por parte del grupo islamista, quedan 8 cadáveres de rehenes israelíes en la Franja palestina.

Aunque Hamás no anuncia con anterioridad los cadáveres de los rehenes que entrega, este domingo sí difundió imágenes de una bolsa blanca con el nombre de Asaf Hamami, así como de su carné de conducir, al anunciar la entrega de tres cuerpos.

Hamami tiene el rango más alto, como coronel de la Brigada Sur de la División Gaza del Ejército, entre los militares asesinados por Hamás el 7 de octubre de 2023. Ese día, milicianos gazatíes mataron a casi 1.200 personas y secuestraron a otras 251 en territorio israelí.

Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, aseguraron haber hallado este domingo tres cuerpos en el sur de Gaza, cuya entrega dispuso para la tarde.

El sábado, la Cruz Roja accedió junto a fuerzas egipcias y miembros de Al Qasam a Beni Suhaila, al este de Jan Yunis (sur) para buscar cuerpos de rehenes. Beni Suhaila aún está bajo control del Ejército israelí al encontrarse más allá de la línea amarilla.

La línea amarilla es la frontera imaginaria hasta la que el Ejército de Israel tuvo que retirarse al entrar en vigor el alto el fuego, y todo el territorio entre esta demarcación y la divisoria entre Israel y Gaza (un perímetro de más del 50 % del enclave) sigue bajo dominio de las fuerzas armadas.

El viernes, el grupo islamista hizo entrega de tres cuerpos a la Cruz Roja que, una vez identificados en Israel, resultaron no pertenecer a ningún rehén. Esto, sin embargo, no tuvo consecuencias ya que Hamás había notificado con anterioridad desconocer a ciencia cierta la identidad de los cuerpos que entregaba.

Israel devolvió poco después los tres cuerpos a Gaza. EFE

ybp/alf