Israel derriba la casa del palestino al que acusa del ataque mortal de hace dos semanas

3 minutos

Jerusalén, 5 ene (EFE).- El Ejército israelí anunció este lunes la incautación y demolición ayer de la vivienda del palestino presunto autor del ataque terrorista en el que murieron dos civiles israelíes hace dos semanas, al tiempo que se produjo otro intento de atropello, según hizo saber a través de un comunicado publicado en sus canales oficiales.

«El Ejército israelí anuncia la incautación y demolición de la vivienda del terrorista Ahmad Abd Al Rahim Muhammad Abu Al Rub», recoge la nota castrense.

«La semana pasada, el terrorista perpetró un ataque combinado en varios puntos del norte del país, en el que Shimshon Mordechai y Aviv Maor fueron asesinados y otros civiles resultaron heridos», concluye el aviso del Ejército.

Al menos dos personas murieron y una tercera resultó herida hace dos semanas después de que un palestino de Cisjordania presuntamente atropellara a un hombre de 68 años en la ciudad de Beit Shean, en el norte de Israel, y kilómetros más adelante apuñalara a una adolescente de 18.

El presunto agresor, un palestino de Qabatiya que se había infiltrado en Israel sin contar con autorización, fue disparado por un transeúnte en la ciudad cercana de Afula y traslado al hospital en estado moderado.

El anuncio de la demolición de su vivienda tuvo lugar en el marco de un nuevo presunto intento de atropello a manos de un palestino cisjordano este domingo en el que un niño israelí de 13 años sufrió heridas leves, según recogen medios israelíes.

«Hace poco, fuerzas del Ejército irrumpieron en la zona de Ma’ayan Ataret tras recibirse un informe sobre un presunto ataque con embestida, en el que un civil israelí resultó levemente herido», informó ayer el Ejército en sus canales oficiales, aclarando que la búsqueda del sospechoso continúa y que las circunstancias del incidente siguen bajo investigación.

El grupo islamista Hamás celebró el ataque a través de un comunicado oficial, en el que lo calificó de «heroico» y de «una respuesta legítima a la continua agresión de la ocupación».

En su nota, Hamás hizo además «un llamado a nuestro pueblo en Cisjordania y Jerusalén para que se movilice e intensifique la confrontación integral con la ocupación y sus colonos».

Hace dos semanas, las fuerzas israelíes detuvieron a 50 personas, 47 de ellas liberadas más tarde, asaltaron alrededor de medio centenar de casas, dañaron calles y ocuparon una escuela en su incursión en la ciudad palestina de Qabatiya, que cercaron en respuesta al asesinato por parte de uno de sus habitantes de los dos civiles israelíes.

Según informó la agencia oficial palestina Wafa, las fuerzas israelíes cerraron los accesos a la ciudad, ubicada en el norte de Cisjordania ocupada, e impusieron además un toque de queda total, lo que paralizó la urbe y afectó a su economía. EFE

ybp/alf