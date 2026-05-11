Israel dice que tiene «derecho» a Cisjordania tras sanciones de la UE a colonos violentos

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Jerusalén, 11 may (EFE).- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, rechazó «firmemente» el acuerdo alcanzado este lunes por la Unión Europea (UE) para imponer nuevas sanciones contra colonos israelíes violentos que viven en el territorio palestino ocupado de Cisjordania.

«Israel ha estado, está y seguirá estando a favor de defender el derecho de los judíos a establecerse en el corazón de nuestra patria», dijo Saar a través de un comunicado en X, en referencia a este territorio ocupado por Israel desde 1967.

«Ningún otro pueblo en el mundo tiene un derecho tan documentado y de tan larga data a su tierra como el pueblo judío tiene a la tierra de Israel. Este es un derecho moral e histórico que también ha sido reconocido por el derecho de gentes, y ningún actor puede arrebatárselo al pueblo judío», agregó Saar.

Los representantes de Exteriores de la UE dieron luz verde este lunes a las sanciones contra los colonos israelíes por «la violencia contra los palestinos» en los territorios ocupados, anunció la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas.

La jefa de la diplomacia europea había recordado antes del inicio de la reunión de ministros que la propuesta para sancionar a más colonos violentos «lleva bastante tiempo sobre la mesa», pero el anterior Gobierno húngaro de Viktor Orbán la vetaba.

«También se acordaron nuevas sanciones contra figuras destacadas de Hamás. Era hora de que pasáramos del punto muerto a la acción. Los extremismos y la violencia tienen consecuencias», amplió Kallas también en X.

El representante israelí consideró, además, un «escándalo» que la UE aplicara sanciones a figuras de Hamás al mismo tiempo que a colonos radicales israelíes: «Se trata de una equivalencia moral completamente distorsionada», concluyó Saar.

En paralelo a las sanciones anunciadas, según fuentes diplomáticas, se está avanzando en «el trabajo sobre medidas comerciales para los productos procedentes de los asentamientos ilegales».

Existen otras propuestas de los Estados miembros, como la posibilidad aludida por Francia y Suecia de imponer aranceles a los productos procedentes de los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania.

Kallas indicó este lunes que no existe en el Consejo por el momento la mayoría cualificada necesaria para sacar adelante esa medida, que además necesitaría una propuesta concreta por parte de la Comisión Europea (en la que recae la política comercial de la Unión).

Los colonos israelíes, que residen en colonias ilegales en Cisjordania en violación del derecho internacional, acosan a diario a las poblaciones palestinas, robando sus cultivos y ganado y asaltando sus viviendas en ataques violentos, que en ocasiones se saldan con el asesinato de palestinos.

Aunque las Fuerzas Armadas israelíes suelen acudir a los lugares de estos ataques, estas habitualmente no intervienen sino que defienden a los colonos.

Cerca del 94 % de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación, según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din.

Desde 2005, solo el 3 % de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales. EFE

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