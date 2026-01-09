Israel ha matado a 439 palestinos en Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego

2 minutos

Jerusalén, 9 ene (EFE).- El Ejército israelí ha matado a al menos 439 personas en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego, informó este viernes el Ministerio de Sanidad del enclave palestino en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior.

El ministerio informó de que los hospitales de la Franja recibieron ayer los cuerpos de 14 fallecidos y 17 heridos.

Además, agregó Sanidad, el total de heridos desde que la tregua entre Israel y Hamás entrase en vigor el pasado 10 de octubre asciende a 1.223.

Israel continúa controlando el 54 % de la Franja de Gaza, después de que sus tropas se replegaran a la denominada ‘línea amarilla’, donde siguen disparando casi a diario contra palestinos que el Ejército alega se acercan demasiado.

Gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproximan a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida.

Además, desde el 10 de octubre, los equipos de Defensa Civil gazatí han realizado 688 rescates entre las toneladas de escombros de una Franja devastada, en la que más del 80 % de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados.

Las autoridades palestinas insisten en que todavía hay miles de cuerpos atrapados entre las ruinas y que las tareas de rescate son limitadas, debido a la escasez de recursos como maquinaria pesada y combustible.

La ofensiva israelí desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha matado a al menos 71.409 palestinos y ha dejado 171.304 heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según los últimos datos compartidos por Sanidad. EFE

