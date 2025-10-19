Israel identifica los cuerpos de exrehenes como Ronen Engel y Sonthaya Oakkharasri

1 minuto

(Actualiza con la identidad del segundo rehén)

Jerusalén, 19 oct (EFE).- La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó este domingo de que los restos mortales tanto del exrehén Ronen Engel, de 54 años, como del ciudadano tailandés Sonthaya Oakkharasri, de 30, fueron devueltos de madrugada a Israel; tras su identificación forense.

Ronen Engel fue secuestrado ya sin vida del Kibutz Nir Oz, localizado a pocos kilómetros de la Franja, detalló un comunicado castrense. Su mujer y sus dos hijas fueron también capturadas y devueltas durante el primer acuerdo de liberación de rehenes en noviembre de 2023.

«Después de 744 días, mi padre finalmente regresó a casa», escribió hoy su hija Mika en Instagram. «No es lo que esperábamos, no es lo que deseábamos para él, pero por fin ha llegado», añadió.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos afirmó en otro comunicado que su regreso «brinda cierto consuelo a una familia que ha vivido una incertidumbre y unas dudas insoportables durante más de dos años» y pidió el regreso del resto de cautivos fallecidos.

Horas más tarde, fue identificado el cuerpo de Sonthaya Oakkharasri, un agricultor tailandés que trabajaba en las plantaciones del kibutz Beeri y que fue asesinado también el 7 de octubre.

Anoche, Israel recibió, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, dos ataúdes con sus restos. Con la entrega de estos cuerpos, en Gaza siguen los cadáveres de 15 rehenes. EFE

pms/ah