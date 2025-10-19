Israel lanza varios ataques en la Franja de Gaza y mata al menos a 15 personas

Gaza, 19 oct (EFE).- El Ejército israelí lanzó este domingo varios ataques aéreos, en los que mató al menos a 15 personas, en diferentes zonas de la Franja de Gaza tras los supuestos enfrentamientos entre milicianos gazatíes y tropas israelíes de esta mañana, según informaron a EFE fuentes de los hospitales del enclave palestino.

Seis de los fallecidos se produjeron en un ataque a las puertas de un café en Deir al Balah (centro); tres en un ataque en Nuseirat (centro) a un edificio que estaba siendo usado como base de la Policía gazatí desde que se anunció el alto el fuego; otros dos en ataques aéreos en Yabalia (norte); tres más en un ataque tiendas de desplazados en la zona costera de Al Mawasi y un fallecido en un ataque en Zawaida (centro). EFE

