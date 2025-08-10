Israel lanzará «muy pronto» su ofensiva hacia los «dos últimos bastiones de Hamás» en Gaza

Jerusalén, 10 ago (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo que Israel lanzará «muy pronto» su ofensiva contra la ciudad de Gaza y los campamentos de refugiados en el centro y sur del enclave (conocidos como la zona de Mawasi), que considera los dos últimos bastiones de Hamás en la Franja.

La condición previa a lanzar la ofensiva es la creación de unas «zonas de seguridad», cuya ubicación no detalló, a las que desplazar a la población y en las que Netanyahu aseguró que se le dará «comida, agua y atención médica». A principios de julio, la ONU advirtió que estas áreas pueden constituir «campos de concentración» de facto.

En una conferencia ante la prensa internacional -la primera de este tipo desde hace un año-, el mandatario no detalló cuándo el Ejército forzará estos desplazamientos, si bien sí señaló que por el momento el objetivo es movilizar a la población de uno de estos «bastiones», la ciudad de Gaza.

«El plazo que hemos fijado para esta actuación es muy pronto. Quiero decir, primero vamos a permitir que se establezcan las ‘zonas seguras’, instalaciones a las que llevar a la población civil de la ciudad de Gaza para que pueda salir, igual que salieron de Rafah (sur)», anunció en la rueda de prensa celebrada en su oficina en Jerusalén.

Israel designó Rafah (sur) como la ciudad a la que la población tenía que evacuar hasta que, el 6 de mayo de 2024, el Ejército lanzó una operación contra ella, forzando el desplazamiento de los 1,4 millones de personas que allí se refugiaban (de una población de 2,1 millones) hacia las costas sureñas de Mawasi y otros puntos de Gaza.

El mandatario asemejó dicho desplazamiento al que Israel busca promover ahora, asegurando que entonces les llevó entre seis y ocho días movilizar a quienes se refugiaban en esta ciudad, fronteriza con Egipto.

Los «dos últimos bastiones de Hamás»

«El jueves pasado, el gabinete israelí de seguridad instruyó al Ejército para que desmantele los dos bastiones restantes de Hamás en la ciudad de Gaza y los campamentos del centro», confirmó Netanyahu, exponiendo tras de sí un mapa de la Franja en el que se señalaban la capital y la Franja unida a la costa en el centro y sur del enclave, conocida generalmente como Mawasi (aunque abarca también playas más al norte de esta localidad).

Estos dos bastiones son las áreas a las que Israel ha ordenado a la población de Gaza desplazarse en numerosas ocasiones (si bien también han sido objeto de bombardeos) en los últimos meses ante el avance de sus tropas y donde se hacina la mayoría de la población.

Se estima que casi un millón de personas se refugian en la ciudad de Gaza, mientras que a finales de junio la ONU situaba en unos 425.000 los desplazados en Mawasi. Esta cifra pudo crecer en los últimos meses dadas las constantes órdenes de evacuación del Ejército en los alrededores de estas playas.

Netanyahu aseguró que Israel controla militarmente entre el 70 % y el 75 % de Gaza, si bien la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) eleva la cifra hasta al 86,3 %, teniendo en cuenta tanto las zonas bajo control militar como aquellas bajo órdenes de evacuación.

Cinco condiciones para concluir la ofensiva

Netanyahu reiteró los «cinco principios» para concluir la ofensiva en Gaza que aprobó el gabinete en su reunión el jueves: el desarme de Hamás, que todos los rehenes sean liberados, la desmilitarización de Gaza, que Israel tenga control de seguridad sobre el enclave y la creación de una administración civil pacífica «no israelí» para la Franja.

Antes, los «objetivos de guerra de Israel», ahora renovados bajo estos principios, eran: acabar con las capacidades militares y de gobierno de Hamás, la liberación de los rehenes, que el enclave no supusiera una amenaza para Israel y que los israelíes desplazados de las comunidades próximas a la frontera pudieran volver a sus hogares.EFE

