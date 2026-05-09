Israel liberará este sábado a los activistas a Ávila y Abukeshek antes de su deportación

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Jerusalén, 9 may (EFE).- Los dos activistas de la Flotilla Global Sumud que siguen detenidos, el hispanopalestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, serán liberados y entregados este sábado a las autoridades de inmigración israelíes, según informó el servicio de inteligencia doméstica (Shin Bet) al equipo legal Adalah.

«Hoy mismo (se espera que salgan) y permanecerán bajo custodia en espera de su deportación», confirmó en un comunicado Adalah, que aseguró estar monitorizando de cerca la situación para «asegurar que la liberación se lleve a cabo, seguida de su deportación de Israel en los próximos días». EFE

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