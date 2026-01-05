Israel mantiene ante el Supremo el veto por «seguridad» a entrada de periodistas en Gaza

3 minutos

Jerusalén, 5 ene (EFE).- La Fiscalía del Estado de Israel defendió de nuevo ante el Tribunal Supremo el veto a la entrada de periodistas en Gaza, alegando que si bien la Franja se encuentra bajo un alto el fuego, existe un «riesgo para la seguridad» porque persisten «las amenazas e incidentes de seguridad».

En un escrito remitido al Supremo en el proceso abierto por la Asociación de la Prensa Extranjera (FPA, por sus siglas en inglés) para exigir a Israel que deje entrar a reporteros en la Franja, Israel se vuelve a pronunciar en contra aduciendo las mismas razones de seguridad que cuando mantenía su ofensiva israelí en Gaza.

Desde que en octubre de 2023 Israel comenzó a bombardear Gaza tras los ataques de Hamás en territorio israelí, ningún periodista ha podido acceder a la Franja si no es en compañía del Ejército israelí y a zonas donde no hay civiles, por lo que la información que sale de allí la recopilan los propios reporteros palestinos, que han sido objetivo de ataques de las fuerzas israelíes.

Según los datos del informe anual de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), Gaza ha sido el lugar más peligroso para los profesionales de los medios de comunicación y allí han sido asesinados a lo largo de 2025 al menos 29 periodistas en ejercicio de sus funciones.

La FPA lleva pidiendo al Supremo desde 2024 la entrada de los informadores a Gaza y el alto tribunal israelí denegó en ese año la petición alegando motivos de seguridad.

El tribunal afirmó en ese momento que permitir el ingreso de periodistas a Gaza podría revelar detalles operativos del Ejército, incluida la ubicación de las tropas, de tal manera que podría poner a los soldados en peligro real, pero abrió la puerta a revisar su postura cuando la situación en el terreno cambiase.

Ahora, con una tregua en Gaza vigente desde el 10 de octubre de 2025, la Fiscalía israelí mantiene la misma postura de prohibir su acceso, afirmando que «si bien la situación real ha cambiado, esto no altera la conclusión de que, incluso en este momento, no se debe permitir la entrada a la Franja de Gaza sin escolta».

«Esto se debe a razones de seguridad, basándose en la postura de las fuerzas de seguridad, según la cual aún existe un riesgo para la seguridad, dado que el alto el fuego se caracteriza por la persistencia de amenazas e incidentes de seguridad», dice la Fiscalía del Estado israelí.

Y defiende que desde octubre de 2025, el Ejército ha organizado 25 entradas individuales a la Franja para 47 reporteros israelíes y 5 más grupales para 46 reporteros extranjeros.

EFE estuvo en dos de esas visitas junto al Ejército israelí, que se produjeron con el acompañamiento en todo momento de los soldados israelíes, durante un tiempo de unas dos horas, en zonas completamente controladas por Israel y sin ningún contacto con civiles palestinos.

Israel presentó al Supremo su posición sobre este tema ayer domingo, cuando cumplía el plazo final para que el Gobierno se pronunciara definitivamente sobre la petición de la FPA, después de haber pedido al tribunal varias prórrogas que han alargado el proceso durante meses.

Ahora, se espera que la corte emita una nueva decisión al respecto, aunque desde la FPA apuntan a que no hay un plazo claro para que esto ocurra. EFE

mt/cg