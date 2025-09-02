The Swiss voice in the world since 1935

Israel mató a 76 palestinos en Gaza este lunes mientras prosigue con su plan de ocupación

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 2 sep (EFE).- Israel mató este lunes en la Franja de Gaza a 76 palestinos y causó 280 heridos, según el último balance publicado este martes por el Ministerio de Sanidad del enclave palestino, en manos de Hamás, que recoge las víctimas del día anterior.

Doce de los fallecidos perdieron la vida cuando iban a recoger algo de aún insuficiente comida que sigue entrando en la Franja por las restricciones que sigue manteniendo Israel.

Los bombardeos se producen mientras las tropas israelíes prosiguen con el plan de ocupación de la ciudad de Gaza aprobado este verano por el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Así, la cifra total de muertos desde el inicio de la ofensiva israelí, que este mes de octubre cumple dos años, se eleva a 63.633, la mayoría de los cuales son mujeres, niños y ancianos, según los datos de las autoridades palestinos.

Miles de personas, sin embargo, siguen atrapadas entren los escombros por los constantes bombardeos israelíes sobre Gaza.

Los equipos de Defensa Civil van recuperando lentamente algunos de estos cuerpos, puesto que no disponen de maquinaria pesada, además de que no tienen acceso a gran parte del enclave que se encuentra bajo órdenes de evacuación o declarado como zona militar.

La cifra de heridos, muchos de los cuales sufren lesiones de por vida y amputaciones, se eleva a 160.941, de acuerdo con la última información facilitada por Sanidad. EFE

ngg/mt/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR