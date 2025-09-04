The Swiss voice in the world since 1935

Israel mató a 83 gazatíes el miércoles, 17 mientras buscaban ayuda humanitaria

Jerusalén, 4 sep (EFE).- El Ejército israelí mató este miércoles a 83 gazatíes en sus ataques contra la Franja de Gaza, de los que al menos 17 fueron abatidos mientras trataban de conseguir ayuda humanitaria, según el recuento de los hospitales publicado este jueves por el Ministerio de Sanidad del enclave.

Desde que comenzó la guerra, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, las fuerzas israelíes han matado ya al menos a 64.231 gazatíes, según el recuento de las autoridades sanitarias, que no distinguen entre civiles y combatientes.

Otros 161.583 han resultado heridos por los constantes bombardeos y las incursiones del Ejército israelí.

Además de los 83 gazatíes muertos el miércoles, el Ministerio de Sanidad sumó al recuento de fallecidos por la guerra los nombres de 401 personas que habían sido registradas como desaparecidas, tras una revisión del comité judicial competente.

Por eso, el registro total de muertos pasó de 63.700 este miércoles a superar los 64.000 este jueves.

Mientras, 370 palestinos han muerto por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre desde que comenzó la guerra, después de que los hospitales gazatíes registraran a lo largo del miércoles tres nuevos fallecidos, todos mayores de 60 años.

La mayoría de los muertos por desnutrición se han registrado este verano, después de meses de bloqueo a la entrada de suministros por parte de Israel, que controla todos los accesos a la Franja.EFE

jdg/cg

