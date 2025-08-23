The Swiss voice in the world since 1935

Israel mata a 95 gazatíes y hiere a más de 300 desde el viernes

Jerusalén, 23 ago (EFE).- Al menos 61 palestinos murieron el viernes por ataques perpetrados por el Ejército israelí a lo largo de Gaza, según el recuento diario de Sanidad gazatí, que se suman a las 34 víctimas mortales registradas en los hospitales desde la madrugada de este sábado.

Este viernes llegaron a los hospitales de la Franja 61 muertos y 308 heridos, según las cifras publicadas hoy por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás, con lo que se superan los 62.600 fallecidos desde octubre de 2023.

De las personas que murieron el viernes, 16 intentaban recibir comida en los puntos de reparto de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) o cerca de los puestos militares por donde pasan los escasos camiones de la ONU que Israel permite entrar al enclave.

Este viernes, de madrugada, el Ejército israelí bombardeó tiendas de campaña en la ciudad de Asdaa en Jan Yunis (sur) y mató a 17 personas, incluidos seis niños, según una fuente del Hospital Naser.

Entre los fallecidos en este ataque se encuentran los hermanos Awad Hamdan Awad Fujo, de 13 años, y su hermano Abdullah de 10, pero hay también un bebé de seis meses, y otros tres niños de 10, 8 y 7 años.

Nueve palestinos más murieron en un ataque contra una casa en el barrio de al Sabra, en la asediada ciudad de Gaza, donde Israel no deja de bombardear desde el pasado día 10, además de demoler decenas de edificios en el barrio periférico de Zeitún.

Cerca del puesto militar de Zikim, en el norte del enclave y donde a veces llegan camiones de la ONU con ayuda humanitaria, fallecieron este sábado seis gazatíes que esperaban ayuda.

El 90 % de la población gazatí ha sido desplazada en múltiples ocasiones desde octubre de 2023, al tiempo que Israel hadestrozado hospitales, colegios, viviendas y refugios, y hacinado a la población en el 14 % del territorio. EFE

