Israel mata a nueve palestinos este sábado por la madrugada, entre ellos cinco niños
Gaza, 16 ago (EFE).- Al menos nueve gazatíes murieron este sábado por la madrugada por bombardeos israelíes en el centro y el sur de Gaza, entre ellos cinco niños, según fuentes locales y la agencia de noticias oficial palestina, Wafa.
Wafa informó de que seis personas, incluidos cuatro niños, murieron como resultado del bombardeo de las fuerzas de ocupación israelíes contra una casa en el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza.
Según lo confirmaron a EFE fuentes médicas locales, tres más -una familia entera: padre, madre y su hija bebé- murieron por bombardeos israelíes en la zona costera de Mawasi, cerca de la ciudad sureña de Jan Yunis, donde viven, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), más de 425.000 palestinos desplazados en tiendas de campaña improvisadas, montadas con materiales muy básicos.
El Ejército israelí aún no se ha pronunciado sobre los ataques.
Sin embargo, en varios comunicados castrenses en los últimos días el Ejército dijo haber intensificado sus operaciones en el sur de la Franja, donde aseguró haber desmantelado «infraestructuras militares» y matado «terroristas».
Desde el comienzo de la guerra, el 7 de octubre de 2023, Israel ha matado al menos a 61.827 gazatíes, según los datos compilados por el Ministerio de Salud del enclave, controlado por el Gobierno del grupo islamista Hamás.EFE
vsj/alf