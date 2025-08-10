Israel mata al periodista palestino Anas al Sharif en un bombardeo en la ciudad de Gaza
Jerusalén, 11 ago (EFE).- El Ejército israelí mato a última hora del domingo al conocido periodista palestino Anas al Sharif, reportero de la cadena catarí Al Jazeera, en un bombardeo de precisión en la ciudad de Gaza, confirmaron tanto las fuerzas armadas como periodistas en la Franja.
«Hace poco, en la ciudad de Gaza, el Ejército atacó al terrorista Anas al Sharif, que se hacía pasar por un periodista de la cadena catarí Al Jazeera», recoge el comunicado castrense. Israel ya había señalado al reconocido periodista en varias ocasiones, si bien nunca ha presentado pruebas verificables de su afiliación a una milicia.EFE
pbj/cpy