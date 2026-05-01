Israel ordena la evacuación de la localidad de Habush en el Líbano ante ataque inminente

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Jerusalén, 1 may (EFE).- El Ejército israelí ordenó este viernes el desplazamiento de los habitantes del pueblo libanés de Habush ante inminentes ataques a esa población, ubicada fuera de la franja del Líbano junto a la frontera de Israel que ocupan sus tropas.

En un mensaje en redes, el portavoz del Ejército en árabe, Avichay Adraee, indica que las tropas israelíes actuarán allí «con fuerza» ante lo que define como «violación del alto el fuego por parte de Hizbulá».

«Por su seguridad, deben evacuar sus hogares inmediatamente y alejarse del pueblo a una distancia no menos a los 1.000 metros hacia terrenos abiertos», dice en el mensaje.

La localidad se encuentra situada a tres kilómetros de Nabatieh, al norte del río Litani. Está ubicada 36 kilómetros al sur de la frontera sur entre el Líbano e Israel y a 15 kilómetros de la que delimita ambos países por el este del territorio libanés.

El Ejército israelí ya ordenó ayer evacuar 15 aldeas del sur del Líbano, entre ellas Habush, afirmando que se estaban desarrollando «actividades terroristas de Hizbulá en la zona».

Este viernes, el Ejército israelí informó de la caída de un dron explosivo de Hizbulá en el norte de Israel, cerca de la frontera con el Líbano, que según medios israelíes hirió levemente a dos soldados.

También de la intercepción de otro dron lanzado contra soldados israelíes en el sur del país vecino, donde Israel mantiene ocupada una franja de unos diez kilómetros en el marco de la última guerra con Irán, a la que se sumó Hizbulá en apoyo a Teherán.

Estos drones kamikazes han causado en la última semana la muerte de dos soldados israelíes y un contratista del Ministerio de Defensa israelí en el sur del Líbano.

Paralelamente, Israel sigue atacando localidades del Líbano pese al alto el fuego y el Ministerio de Salud Pública libanés contabilizó este viernes 32 muertos más que ayer jueves por fuego israelí. EFE

mt/jlp