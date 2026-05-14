Israel pide encarcelar a la relatora de ONU para Palestina tras anular juez sus sanciones

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Naciones Unidas, 14 may (EFE).- El embajador de Israel ante la ONU, Dany Dannon, pidió este jueves encarcelar a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, la italiana Francesca Albanese, después de que un tribunal de Estados Unidos suspendiera cautelarmente las sanciones impuestas contra ella en 2025 por la Administración de Donald Trump.

«Ninguna orden interina cambiará el simple hecho de que Francesca Albanese está explotando su posición en la ONU para llevar a cabo una campaña de incitación política contra Israel y Estados Unidos», aseguró Dannon en un mensaje en X.

Y añadió: «Albanese debería estar entre rejas».

El representante israelí acusó a la relatora de la ONU de haber «promovido la persecución de soldados y civiles israelíes y estadounidenses en La Haya» así como haber difundido «mentiras y libelos de sangre».

«¡Ha brindado apoyo constante a terroristas de Hamás, incluso después de la masacre del 7 de octubre!», aseguró Dannon en relación a los ataques perpetrados por el grupo en 2023 en territorio israelí que dejaron alrededor de 1.200 muertos y tras los que el gobierno de Benjamín Netanyahu inició su ofensiva contra Palestina, calificada por miembros de la ONU, entre ellos Albanese, de genocidio.

Pese al alto el fuego, ya se acumulan más de 72.000 muertos en Gaza.

El mensaje de Dannon respondía a uno de la relatora en el que celebra que este miércoles un tribunal estadounidense suspendiera las sanciones que pesaban contra ella en el país al considerar que pueden constituir una restricción inconstitucional a la libertad de expresión.

«Como dice el juez: ‘Proteger la libertad de expresión siempre es solo del interés público'», escribió Albanese.

Sobre la relatora pesaba una prohibición para entrar en Estados Unidos y un bloqueo financiero total en su contra.

Desde el 2022 ejerce como relatora especial de la ONU, desde donde ha definido la ocupación israelí como prolongada e ilegal.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha calificado anteriormente estas acciones de «inaceptables» y de «peligroso precedente». Las medidas también han provocado la condena de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, entre otras organizaciones. EFE

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